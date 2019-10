Oltre un milione e mezzo di euro per i 53 progetti vincitori nel 2019

MILANO - In nove anni i due Bandi promossi da Gilead Sciences hanno consentito la realizzazione di oltre 400 progetti, grazie a un finanziamento di oltre dieci milioni di euro. E l'altro giorno si è rinnovata la cerimonia di premiazione a Milano per i 53 progetti vincitori 2019 (18 associazioni e 35 tra ricercatrici e ricercatori), per oltre un milione e mezzo di euro. Si tratta di 2 iniziative (Fellowship Program e Community Award), che mirano a riconoscere e sostenere le eccellenze italiane nell'ambito della ricerca scientifica e delle Associazioni pazienti, promuovendo l'innovazione medico-scientifica e socioassistenziale.

Durante l'evento sono stati presentati i risultati dell'indagine delll'Istituto Mario Negri su 537 pazienti oncologici, coinvolti attraverso l'associazione Aimac, per comprendere l'impatto dell'innovazione digitale sulla gestione della malattia: Uno su 3 utilizza almeno una app dedicata alla salute, circa il 70% le ritiene strumenti utili, il 60% usa email e WhatsApp nel rapporto con il medico, Internet e Google sono un punto di riferimento nelle informazioni. «Condividiamo tutti uno stesso obiettivo: migliorare la qualità di vita e la salute dei pazienti. Per raggiungerlo crediamo che non vi sia altra strada se non quella dell'innovazione», afferma Valentino Confalone, Vice President e General Manager di Gilead Italia.(A.Cap.)

