Oltre Pippo Franco e Bengala, storie di candidati speciali

Competizione agguerrita fra i quasi 2000 aspiranti consiglieri comunali che proveranno ad aggiudicarsi uno dei 48 posti a Palazzo Senatorio. Tantissimi i nomi famosi: l'attore Pippo Franco (Michetti), l'ex miss Nadia Bengala (Raggi), il calciatore Ubaldo Righetti (Gualtieri). Ma anche altre storie. La Roma inclusiva che vorrebbe Roberto Gualtieri trova il suo volto in Yfan Lin (in alto a sx), 44enne imprenditrice di origine cinese. L'attenzione all'ambiente del Movimento 5Stelle è riassunta nella candidatura di Maria Rosito (foto in basso a sx), esperta di turismo ma appassionata di scelte sostenibili e candidata nella lista Roma Ecologista per Virginia Raggi. C'è poi la lunga esperienza di Davide Bordoni (foto), da presidente del municipio a Ostia ad assessore al Commercio di Roma ora in lista con la Lega per Michetti. E proprio Michetti è stato tradito dalla sua collega di RadioRadio, la giornalista Luigia Luciani (foto in alto a sx) esperta di Roma che invece ha scelto di correre nella lista di Carlo Calenda. (A.Sev.)



Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Ottobre 2021, 05:01

