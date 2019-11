Oltre 800 persone e 429 veicoli controllati, sette esercizi commerciali sottoposti ad accertamenti e due persone arrestate: è il bilancio della prima giornata di controlli straordinari per il contrasto allo spaccio di droga a Roma decisi dopo il Comitato per l'ordine e la sicurezza che si è tenuto venerdì scorso e al quale ha partecipato anche il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. I servizi disposti dal prefetto Gerarda Pantalone hanno visto impegnati complessivamente 257 poliziotti e carabinieri e hanno coinvolto i quartieri Tuscolano, Prenestino, Colli Albani - la zona dove è stato ucciso Luca Sacchi - e Ciampino. Gli accertamenti hanno riguardato 862 persone, di cui 104 stranieri, 429 veicoli e 7 esercizi pubblici. Due i soggetti arrestati, entrambi per produzione e traffico illecito di droga.

Mercoledì 20 Novembre 2019, 05:01

