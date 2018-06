Venerdì 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Oltre 1500 anni di storia in neppure un km. Un'esperienza unica per rivive la storia di Roma grazie alla riapertura, dopo 18 anni, dei Percorsi nel verde alle pendici del Palatino, promossa dall'ente Parco Archeologico del Colosseo. Il visitatore potrà passeggiare lungo le residenze imperiali, dalla Casa di Augusto al complesso dei Severi del III secolo d.C, camminando lì dove, secondo la tradizione, Romolo fondò la città nel 753 a.C. e dove, ancora prima, la Lupa allattò i due gemelli. Saranno organizzate passeggiate al tramonto per creare l'atmosfera che Goethe visse nel 1786. Un itinerario diviso tra storia e natura visto che nel verde sono presenti anche varie specie di piante dall'acanto alle ginestre, dalla rosa canina alla malva e al rosmarino, che i visitatori potranno conoscere attraverso i nuovi pannelli botanici presenti lungo il sentiero.(L.Loi.)