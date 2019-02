Oltre 11 milioni per il nuovo episodio Polemiche sui migranti: «È uno spot»

Marco Castoro

ROMA - Sanremo è Sanremo, ma Montalbano è sempre Montalbano. Anche quest'anno il primo degli episodi inediti ha sbancato l'Auditel. Con L'Altro Capo del Filo il commissario più famoso e amato d'Italia ha conquistato 11.108.000 spettatori pari al 44,9% di share. Come media spettatori ha superato le serate del Festival di Sanremo, seppure la percentuale sia al di sotto della kermesse canora. Montalbano si conferma leader della fiction Rai, con una media però leggermente inferiore agli inediti del 2018 (La giostra degli scambi 11.386.000 spettatori-45,1%) e del 2017 (Come voleva la prassi 11.268.000 spettatori-44,1%). L'episodio di lunedì sera ha fatto centro anche per gli abbonati Sky che addirittura hanno fatto registrare uno share superiore a quello di Raiuno (45,4% contro 44,9% della rete ammiraglia di Viale Mazzini). Secondo l'Auditel il picco su Raiuno si è registrato alle 21:56 con 12 milioni e 163 mila spettatori di media e il 43,16% di share. L'Ad della Rai Fabrizio Salini ha chiamato Luca Zingaretti per complimentarsi del risultato.

È andato fortissimo anche Camilleri racconta Montalbano in fascia access: 10,2 milioni (36,18% di share) doppiando addirittura Striscia la Notizia. Come ascolto medio spettatori l'inedito Montalbano, alle prese con il problema sbarchi migranti in Sicilia, è andato meglio di Sanremo. Nonostante il tema delicato dei migranti («È uno spot», hanno commentato alcuni utenti sui social), Zingaretti è stato più scaltro di Claudio Baglioni. Già nella conferenza stampa di presentazione fu lesto a schivare ogni domanda insidiosa. Ciò gli ha permesso di incassare anche gli applausi del vicepremier Matteo Salvini: «Montalbano ti adoro» ha twittato il numero uno del Viminale.

Lo stesso Salvini, sfruttando la scia degli ascolti di Montalbano, ha permesso a Bruno Vespa di raggiungere una percentuale super con Porta a Porta, eccezionalmente di lunedì per via delle elezioni regionali in Abruzzo. La media della trasmissione in seconda serata di Raiuno è stata di oltre 2 milioni di spettatori e il 22,6% di share.

