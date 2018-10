OLTRAGGIO ALLA RESISTENZA

Mercoledì 17 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Valentina ContiGli specchi nelle sagome oltraggiate dalle scritte dei writers, disegni e altri scarabocchi sulla struttura di legno, la ruggine che corrode ogni angolo, e tutt'intorno il marciume dilagante. Ecco la Resistenza negata. Tutti potenziali bersagli, il monumento-simbolo a piazzale Ostiense, non si riconosce più. Venne montato, in un sito storico, quel lontano 25 aprile del 1995 in occasione dei festeggiamenti del cinquantesimo anniversario della Liberazione.La terza volta che un monumento dopo quello a Giordano Bruno a Campo de' Fiori e quello dedicato a Walter Rossi nell'omonima piazza a Roma nord, fosse voluto, ideato, realizzato e finanziato dalla gente comune. Pensato e creato con l'intento di consegnarlo ad un immaginario collettivo il più ampio possibile come luogo di memoria in grado di invitare i passanti a riflettere, anche solo per pochi istanti, sugli effetti delle persecuzioni politiche e razziali, per la verità, non ebbe vita facile di suo già dall'inizio, per via delle richieste di rimozione avanzate da più parti. E ora giace nel dimenticatoio, assediato dal degrado imperante, dai rifiuti che inondano l'aiuola soprastante diventata punto di incontro fisso e di consueto gozzoviglio di immigrati a tutte le ore, con accanto qualche carrello di robaccia che qualcuno ha provveduto a parcheggiare di fianco, attorniato da foglie morte e bottiglie vuote. Con a due passi una buca ritagliata fra i sampietrini trasformata in cratere.I triangoli colorati di un tempo sono oramai sbiaditi, le sagome da tiro al bersaglio con le mani legate dietro la schiena portano i segni evidenti dell'incuria e dell'inciviltà. C'è pure chi si è divertito ad intarsiare oltremodo il legno, mentre la targa commemorativa giace in mezzo alle cicche di sigaretta. L'altra, di fianco, esplicativa del monumento, è annerita all'inverosimile. I turisti di passaggio non ci fanno più nemmeno caso, tirano dritto, inciampando in altri rifiuti che costeggiano l'intera area verde, dove a giorni alterni si vede anche un mini mercato delle pulci.riproduzione riservata ®