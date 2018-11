Lunedì 12 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

OLSEN 6Sul gol di Defrel può poco. Un paio di buone parate.FLORENZI 6Defrel sul gol gli nasconde la palla. Deve ritrovare precisione nei cross.MANOLAS 6Sul gol c'è anche il suo buco di testa. Ma la sua gara resta positiva.JUAN JESUS 7È in stato di grazia e fa bene Di Francesco a preferirlo a Fazio. Segna il suo primo, importantissimo, gol in giallorosso.KOLAROV 6L'assist per Schick nobilita una prestazione grigia.CRISTANTE 6,5Il gol dell'1-0 al 90% è suo. La prestazione di corsa e sostanza è invece tutta sua.NZONZI 6,5È alla decima partita di fila (non salta un match da Bologna). Non ruba l'occhio, ma spazio e tempi di gioco ai doriani.KLUIVERT 7,5Lampi accecanti di classe, come in occasione del palo. Deve crescere in continuità (36' st Under 6: entra con la testa giusta, il 4-1 parte da lui).LO. PELLEGRINI 7Si vede poco, ma al tirar delle somme: altro cross vincente da corner e il là all'azione del 2-0 (33' st Zaniolo ng).EL SHAARAWY 8Pomeriggio da Faraone. Doppietta e un paio di assist, oltre al solito lavoro per la squadra. Giocasse sempre così...SCHICK 6,5La sponda-gol contro i suoi ex compagni è di fondamentale importanza. Ma la prestazione del 1° tempo era stata negativa (23' st Dzeko 6: l'assist per il 4-1).DI FRANCESCO 7Vince il derby dell'arrosticino con l'abruzzese Giampaolo grazie agli esterni, ovvero grazie al suo calcio. Ora però serve continuità.