OLSEN 6

Resta di sasso sul piazzato di Jesus e in area piccola non comanda come dovrebbe. Poi si gode, si fa per dire, la pioggia gelata fino al gol annullato di Krunic.

FLORENZI 5,5

Si regala un'espulsione esagerata nel giorno del suo compleanno. Dopo le lacrime di Porto arrivano le imprecazioni dell'Olimpico. Ha il merito di aver fornito l'assist a Schick.

JESUS 4,5

Realizza un gol da bomber, peccato lo faccia nella sua porta. Poi offre spesso il fianco, per fortuna il Var lo salva nel finale.

MARCANO 6,5

Ha pochi ingredienti per fare un piatto gourmet, ma li ottimizza al massimo lasciando Farias e Caputo ben lontani dalla tavola.

SANTON 6

Non chiedetegli se è felice, ma almeno sembra sereno. Compitino svolto senza errori da matita rossa.

NZONZI 6

Lo sveglia la pioggia da un torpore mistico. Nella ripresa amministra bene le beghe di condominio a centrocampo.

CRISTANTE 6,5

Nel primo tempo ricama e spinge come ai tempi bergamaschi. Nella ripresa allenta un po' la presa.

EL SHAARAWY 7,5

Un gol da gran Faraone per omaggiare Ranieri. Poi il tacco per Zaniolo e tanto lavoro in doppia fase che farebbe felice qualsiasi allenatore.

ZANIOLO 6

Non sta bene e si vede. Lo si capisce meglio quando è costretto a uscire per un problema al polpaccio. Due in pagella a chi gli ha dato il via libera per giocare. (10' st Perotti 6: nulla di trascendentale)

KLUIVERT 6,5

Sprizza voglia e pure un po' di rabbia. Gli serve solo maggiore lucidità sotto porta. (36' st Karsdorp 5,5: il suo ingresso rivitalizza Caputo).

SCHICK 6,5

Realizza un gol di prepotenza che vale oro, per il resto è il solito Schick. Un po' vanitoso, un po' distratto. (40'st Celar ng: debutto in A e un po' di comprensibile paura)

RANIERI 6,5

Voleva una Roma de' core, e si è vista. Per il bel gioco serve un lavoro durissimo. E in difesa si balla ancora. Però buona la prima sor Claudio.

