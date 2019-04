OLSEN 3,5

Di quaglia in quaglia più che di palo in frasca. Ranieri ha deciso di dargli di nuovo fiducia, ma ha ricevuto in cambio la solita papera e tanta confusione. È addirittura peggiorato

SANTON 4,5

Ruolo da sparring partner contro Verdi e Mario Rui. Ne prende tante, ne restituisce pochissime. Acquisto flop

MANOLAS 5

Allarga le braccia e assiste al naufragio. Partecipa con Fazio alle dormite che portano ai gol di Milik e Verdi

FAZIO 4

Nemmeno la primavera lo sveglia. Imbambolato e schiacciato da Milik per 90 minuti

KOLAROV 4,5

Mertens lo mette alle corde, e il serbo ha abbandonato da tempo sotto il letto l'ascia da guerra

DE ROSSI 4,5

Capitan assente, nel senso che non fa valere mai la sua leadership. Lo scudo si spezza al primo colpo. È in condizioni fisiche precarie. (32' st Kluivert ng)

NZONZI 4,5

In tenuta da mare. Passeggia sulla sabbia tra Allan e Ruiz e si fa valere solo per un paio di colpi di testa in area avversaria. Ritmi soporiferi per il pupillo di Monchi

SCHICK 4

Cambia posizione più di un parlamentare, ma il risultato è la solita fuffa da campagna elettorale. Si guadagna il rigore, il resto è imbarazzante. Esce tra i fischi, giusti (17' st Zaniolo 5,5: niente miracoli, purtroppo. Colpa del mal di pancia?)

CRISTANTE 5

Prova almeno il tiro in porta, ma finisce pure lui a fluttuare nel vuoto cosmico tra Allan e Ruiz

PEROTTI 5

Il rigore di ghiaccio, ma poi è lui a restare gelato sulle incursioni di Callejon. (32' st Under ng: bentornato, nel dramma)

DZEKO 4

Lo preferivamo arrabbiato. Resta in balia di Koulibaly e si espone ai fischi per un liscio clamoroso in fase difensiva. La coppia con Schick è da incubo e non è una novità.

RANIERI 4

Voleva una reazione, ha raccolto una involuzione preoccupantissima: tecnica, tattica e fisica. Impresa quasi impossibile. Forse non era solo colpa di Di Francesco a vedere la situazione adesso.

