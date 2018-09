Lunedì 24 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

OLSEN5,5Non ha particolari responsabilità, ma l'uscita scoordinata durante l'azione dell'1-0 è una macchia.FLORENZI5Sbaglia un'infinità di cross e non ha la benché minima intesa con Kluivert. Migliora un po' quando entra Under.MANOLAS 5Subisce la fisicità di Santander, che segna il 2-0 firmando la sua prima rete in serie A. Kostas s'è fermato al 3-0 al Barça...FAZIO 5,5È l'attaccante più pericoloso della Roma impegnando nel primo tempo tre volte di testa Skorupski. Nella ripresa gli saltano i nervi, rischia il rosso e Di Francesco lo toglie (19' st Kolarov 5,5: nemmeno il suo sguardo militare dà la scossa).MARCANO 4,5Altro esperimento fallito da Di Francesco. Schierato terzino sinistro, dopo 18 minuti su un traversone lungo si perde Mattiello, appostato sul secondo palo. Campanello d'allarme del gol, che arriva con un'azione simile.CRISTANTE 4La sua prova è la più sconcertante. Non ha le tossine di Madrid, dove non ha giocato, eppure appare subito stanco e a disagio nel duello muscolare con tale Mattias Svanberg (19enne svedese all'esordio dal 1'), perso nettamente. Massa lo grazia dal secondo giallo e DiFra lo toglie (9' st Pastore 5: impalpabile).DE ROSSI 5Il centrocampo del Bologna senza Pulgar squalificato è il più povero della serie A, eppure DDR non se ne impossessa. Un paio di aperture interessanti per Kluivert e nulla più.LO. PELLEGRINI 4Allo scadere del primo tempo ha sul sinistro la più comoda delle palle per fare 1-1 ma sparacchia in curva. Corre ma non incide. Da una sua percussione centrale non richiesta dal tecnico, che lo invitava ad allargarsi, nasce il 2-0.KLUIVERT 5,5Impegna Skorupski in due occasioni, ma poi evapora (14' st Under 5: non regala il cambio marcia).DZEKO 5Svogliato e lento. A disagio. Irriconoscibile.PEROTTI 5Comincia con le migliori intenzioni, ma è solo fumo. Sbaglia la chiusura su Mattiello nell'1-0.DI FRANCESCO 3La semifinale Champions è un pallido ricordo. Firma la peggiore partenza della gestione americana e ammette di non saper più che pesci pigliare. E l'esperimento (ennesimo) Marcano terzino lo fa capire ancor prima delle parole.riproduzione riservata ®