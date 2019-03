Olocausto, il Papa: «Tra un anno aprono gli Archivi segreti di Pio XII»

Fra un anno, esattamente dal 2 marzo del 2020, il Vaticano aprirà l'Archivio segreto relativamente al pontificato di Pio XII. Ad annunciarlo è Papa Francesco, durante l'udienza ai membri dell'Archivio Segreto Vaticano ricevuti nella sala Clementina del palazzo Apostolico. «Annuncio la mia decisione di aprire alla consultazione dei ricercatori la documentazione archivistica attinente al pontificato di Pio XII, sino alla sua morte, avvenuta a Castel Gandolfo il 9 ottobre 1958», ha dichiarato solennemente il Pontefice. «Ho deciso che l'apertura degli Archivi Vaticani per il Pontificato di Pio XII avverrà il 2 marzo 2020, a un anno esatto di distanza dall'80° anniversario dell'elezione al Soglio di Pietro di Eugenio Pacelli. Assumo questa decisione - spiega il Papa - con animo sereno e fiducioso». Il Pontefice si dice «sicuro che la seria e obiettiva ricerca storica saprà valutare nella sua giusta luce momenti di esaltazione di quel Pontefice e senza dubbio anche momenti di tormentate decisioni, di umana e cristiana prudenza, che a taluni poterono apparire reticenza».

È una polemica lunga 56 anni quella sui presunti silenzi di Papa Pio XII sullo sterminio nazista degli ebrei. Tanto che Pio XII viene addirittura appellato come il Papa di Hitler. Tutto cominciò infatti nel 1963 con la pubblicazione del testo teatrale Il Vicario, scritto dal drammaturgo tedesco Rolf Hochhuth: fu rappresentato in prima mondiale da Erwin Piscator a Berlino e il successo fu tale che ben presto approdò a Broadway e quindi a Parigi (con Michel Piccoli) e Londra. Il Vicario fu subito al centro di grosse polemiche internazionali, perché per la prima volta Papa Eugenio Pacelli, che aveva governato la Chiesa dal 1939 al 1958, era accusato di concorso colposo negli stermini nazisti. Quel testo di Hochhuth fece deflagrare quindi il sospetto che il pontefice avesse taciuto volontariamente sull'Olocausto. (M.Lan.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA