Olimpico stile 5 maggio

Giovedì 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico SarzaniniROMA - Sarà uno stadio Olimpico tutto esaurito quello che farà da cornice alla sfida tra Lazio ed Inter, lo spareggio-Champions che chiuderà il campionato. Venduti oltre 60.000 tagliandi, esauriti tutti i settori, «resta solo qualche biglietto in Tribuna Monte Mario» ha spiegato il responsabile del Marketing biancoceleste Marco Canigiani. Derby a parte l'ultimo sold out registrato in campionato risale al 5 maggio 2002, stessa sfida ma obiettivi diversi con l'Inter di Cuper ad un passo dallo scudetto e la Lazio di Zaccheroni a caccia di una vittoria per entrare in Coppa Uefa. «Una gara che si giocò in un'atmosfera surreale» ricorda Giuliano Giannichedda in campo dal primo minuto. Forti del gemellaggio con gli ultrà nerazzurri ed in contestazione con l'allora tecnico biancoceleste, i tifosi della Lazio tifarono per Vieri e compagni ma l'Inter uscì sconfitta 4-2 e lo scudetto andò alla Juve: «Fu una partita stranissima ricorda ancora Giannichedda - ma noi volevamo vincere. Allora le motivazioni erano diverse, ma spesso la troppa tensione ti brucia tutte le energie». Restò comunque una sconfitta incredibile: «Clamorosa e inaspettata in un ambiente surreale. Cuper schierò Conceicao e Recoba esterni con Ronaldo e Vieri in attacco ma non riuscivano a fare tre passaggi di fila, erano bloccati dalla voglia di vincere a tutti i costi e li beffammo». Dodici anni dopo la Lazio proverà a bissare quella vittoria: «Che merita più dell'Inter per gioco espresso e per la costanza mostrata in campionato».Sfida che Inzaghi potrebbe dover giocare senza un paio di titolari: «Una squadra buona senza tre quattro elementi chiave fatica. Se alla Juve togli Higuain, Dybala, Pjanic e Chiellini diventa dura anche per Allegri. Per sua fortuna la Lazio potrà contare su due risultati su tre, che non è male visto quello che c'è in palio. I tifosi? Questa volta faranno la differenza».riproduzione riservata ®