Olimpiadi dei Circoli: si parte con la vela

Presentata ieri al Circolo Canottieri Aniene la settima edizione di Circoliamo, le Olimpiadi amatoriali di Roma, che partiranno domani con le gare di vela. In competizione i soci dei Club dei Circoli Sportivi Storici della Capitale. Ben 18 le discipline su cui si affronteranno i circoli in questa edizione 2018: dalle più marcatamente sportive (pallavolo, canottaggio, tennis, paddle, golf, etc.) a quelle più dichiaratamente ludiche (giochi di carte, tiro alla fune, biliardo, etc.). Ogni Circolo ospiterà alcune prove mettendo a disposizione i propri impianti. Sabato 6 ottobre la chiusura con la Festa dei Giovani e dello Sport ospitata dal Roma Polo Club, caratterizzata dallo Staffettone dei Circoli romani, oltre a giochi per i più piccoli e festa finale con dj set all'interno del Circoliamo Village.(D.Pet.)