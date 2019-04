Oli in fogna, sospesi 4 netturbini

Emilio Orlando

«Sono stati individuati e sospesi dal servizio tutti e quattro gli operatori ecologici che, lo scorso 29 marzo, sono apparsi in immagini postate in rete assistere o coadiuvare l'operazione di sversamento di oli vegetali esausti nella rete fognaria da parte di alcune addette di una friggitoria in zona Parioli-Villaggio Olimpico». Il provvedimento disciplinare, annunciato ieri dalla sindaca della Capitale a Leggo è stato notificato ieri mattina ai dipendenti dell'Ama, definiti dalla prima cittadina anche mele marce.

Nei giorni scorsi erano stati identificati, dopo che le indagini della polizia locale di Roma Capitale avevano chiuso il cerchio attorno ai quattro operatori ecologici che avevano aiutato l'operatrice del mercato rionale settimanale del Villaggio Olimpico ed una dipendente a gettare nel tombino fognario della fontanella di via XVII Olimpiade l'olio di una friggitrice industriale, nocivo per le persone e fortemente inquinante per l'ambiente. I residenti della zona avevano filmato e fotografato tutta l'operazione illegale e consegnato il video in esclusiva al nostro giornale. La procura indaga per l'ipotesi di reato di inquinamento ambientale. La municipalizzata sottolinea come: «La misura cautelare da parte dell'azienda nei loro confronti potrebbe diventare ancora più pesante qualora fossero accertate le responsabilità dei singoli. Ove fosse confermata dalle indagini la partecipazione alle gravi azioni contestate ai lavoratori coinvolti, in particolare l'aver coadiuvato un reato ambientale, l'azienda è pronta a prendere provvedimenti disciplinari esemplari, che possono arrivare fino al licenziamento». L' associazione di quartiere Villaggio dei Bambini attraverso il presidente Alessandro Cislin, denuncia: «Il caso estremo dello sverso dell'olio denota una mancanza di responsabilità a tutti i livelli dal vertice fino alla base».

