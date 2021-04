Olesya, il giallo della ragazza che somiglia a Denise

Alessia Strinati

Rapita, costretta a vivere in un campo rom e a chiedere l'elemosina, poi portata in un orfanotrofio a Mosca. Questa è la storia di Olesya Rostova la giovane 20enne la cui somiglianza con Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, ha fatto sì che la storia diventasse tema centrale della scorsa puntata di Chi l'ha visto. Olesya ha lanciato un appello a sua madre sulla tv russa dopo aver saputo di essere stata rapita. A riaccendere il caso della bimba scomparsa nel 2004 è stata la somiglianza con Piera Maggio che ha fatto sapere di non aver perso la speranza, ma di aspettare il test del DNA. Se storie e date delle due bambine sembrano coincidere, ci sono anche incongruenze come la foto della piccola Olesya, diversa da quella di Denise e il fatto che la giovane russa non parli italiano, mentre la Maggio ricorda che la figlia parlava dialetto siciliano.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Aprile 2021, 05:02

