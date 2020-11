Ok Ue al vaccino Pfizer all'Italia 27 milioni di dosi

Mario Landi

L'Europa apre le porte al vaccino. Il collegio dei commissari dell'Ue ha dato il via libera a sottoscrivere il contratto per il vaccino anti-Covid 19 con Pfizer-Biontech, fino a 300 milioni di dosi. L'annuncio è arrivato ieri dal portavoce dell'Esecutivo comunitario, Eric Mamer. Nello scenario migliore le prime dosi di vaccino «potrebbero arrivare già a fine 2020, inizio 2021», ha precisato la commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides. Ma non ci saranno scorciatoie: il vaccino dovrà superare tutte le fasi della procedura di autorizzazione dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) prima dell'utilizzo. Il contratto Pfizer-BioNtech è il quarto che Bruxelles chiude, dopo quelli con AstraZeneca, Sanofi-GSK, e Janssen Pharmaceutica. La strategia è infatti avere un ventaglio di possibilità per vaccini che siano prodotti in Europa.

Le dosi saranno distribuite in base alla popolazione: per l'Italia, la disponibilità ammonterebbe a 27 milioni di dosi. Per le somministrazioni verrà data priorità al personale sanitario, agli anziani, a chi presenta patologie pregresse, secondo i piani che ogni Paese sta mettendo a punto. In Italia sarà il Commissario per l'emergenza Domenico Arcuri il responsabile del piano operativo per la distribuzione dei vaccini. .

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Novembre 2020, 05:01

