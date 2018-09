OK AL PROGETTO

Martedì 25 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola Lo MeleUn corridoio della mobilità anche in via Tor de' Schiavi, nel quadrante est della città. Il piano per ora è ancora nei cassetti degli uffici, ma arriverà domani all'attenzione della commissione Mobilità presieduta da Enrico Stefano (M5S) che è già pronto a dare il via libera.Il progetto, impostato dall'Agenzia della Mobilità, ricalcherebbe per sommi capi quello di viale Marconi. Due le ipotesi in campo nel tratto di strada che va dall'incrocio con via Prenestina alla fermata Gardenie della metro C: la prima prevede la realizzazione del corridoio della mobilità-preferenziale (magari anche predisposto per realizzarvi in futuro una tranvia) su un lato della via; la seconda ipotesi al centro della carreggiata. In entrambi i casi si stima un impatto sul fronte dei parcheggi, che sarebbero in parte da spostare. Sempre sulla stessa arteria potrebbe sorgere una anche lateralmente una pista ciclabile.Al momento, però, il tutto è agli esordi. Se non ci dovessero essere intoppi il progetto definitivo potrebbe arrivare entro il mese di dicembre. Obiettivo è sempre lo stesso: potenziare il trasporto pubblico e ciclabile. Sempre in quest'ottica ieri sono partiti i lavori per la protezione delle corsie preferenziali di viale Libia e Eritrea nel II Municipio, con gli operai a lavoro per la realizzazione del cordolo destinato a delimitare la corsia riservata al traffico dei mezzi pubblici. L'intervento fa parte fa parte del pacchetto' partito con la messa in sicurezza delle corsie riservate in via Quinto Publicio-Orazio Pulvillo e proseguito con i lavori sulla preferenziale di via Emanuele Filiberto, tra viale Manzoni e via Biancamano, e su via di Valle Melaina.Per la sindaca Virginia Raggi si tratta di «un'opera necessaria e attesa da tempo per contrastare l'odioso fenomeno della sosta selvaggia. Stiamo potenziando il sistema delle corsie preferenziali, che prevede la realizzazione delle nuove preferenziali su via Nomentana-Val d'Aosta e su viale Marconi. Opere necessarie a cambiare il volto della città». Soddisfatto anche Stefano: «Spazio al trasporto pubblico, non agli incivili che con la sosta illegale bloccavano migliaia di utenti ogni giorno».