Ogni donna è illuminata

Il caldo non va d'accordo con il maquillage. Il trucco si scioglie facilmente e si sciupa in poco tempo, e anche quelli più resistenti finiscono per non avere una buona tenuta.Ecco allora che torna, come ogni estate, la tendenza nude, ideale per tutte le ragazze che amano trucchi light. A cominciare dall'incarnato, che va nutrito con creme, siero ed acque leggere per ravvivare il volto. Tra i must have da borsetta c'è il BB Stick Ritocco Perfetto della collezione Libera di Collistar, un sublimatore dal finish mat naturale spf 10 che uniforma l'incarnato esaltandone la naturale luminosità. Givenchy ha pensato invece ad una limited edition dedicata alle tonalità del Continente Nero, African Light, puntando su sfumature intense che regalano un effetto glowy. È da avere il Bouncing Highlighter, l'illuminante con riflessi dorati dorati per adattarsi a ogni tipo di carnagione.Ispirata al mare e alle spiagge assolate èla collezione Cool Wave di Dior, che propone per gli occhi la palette 5 Couleurs Cool Down, nei toni del bronzo o dell'azzurro.Lo stile naturale piace anche a Chanel che già nel 2013 lanciava Lea Beiges. Quest'anno tra i prodotti da non perdere ci sono Les Beiges Harmonie Poudres Lumiere Belle Mine, in limited edition, tre varianti di tinte per illuminare il colorito e dare un effetto radioso al viso e lo Stick Belle Mine Naturelle, un rossetto che accende le labbra con tinte luminose come il corallo, il lampone e il bordeaux. (A.Vil.)riproduzione riservata ®