«Ogni domanda mi fa parlare per 20 fottuti minuti». Scherza con la stampa italiana Dave Grohl, leader dei Foo Fighters, in collegamento virtuale da Los Angeles. Causa occasionale è l'uscita di Medicine At Midnight, decimo disco della band. Anticipato da Shame Shame singolo che si distacca dal resto delle tracce più leggere e colorate, al pari della copertina. Il brano nasce da un incubo ricorrente da ragazzo «che descriveva una bara in fiamme che cercavo di aprire, anche se bollente. Eppure la mia infanzia è stata felice». Medicine guarisce, Midnight è urgenza: «mi chiedono spesso se il rock è morto. Ma come può essere morto il rock se 100mila persone cantano My Hero?». E cita Billie Eilish, Miley Cyrus e Phoebe Bridgers «che spacca la chitarra al Saturday Night Live. Il rock rinasce ogni volta dalla tomba come uno zombie e cerca di riconquistare il mondo». Parla dei Nirvana («con loro non c'erano vie di mezzo. O era wow! o era fuck!), e di politica («Mio padre scriveva discorsi per i repubblicani, ma io di politica non ne voglio sapere»). E sui live: «Suonare dal vivo è l'amore della mia vita. Speriamo si possa tornare a farlo presto».(R. Vec.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Febbraio 2021, 05:01

