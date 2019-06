«Oggi vi voglio aggiornare sui lavori della ciclabile di via Nomentana: abbiamo aperto al pubblico anche il tratto da via Nibby a via Val D'Aosta, realizzato al lato della carreggiata e protetto da cordoli. Un progetto importante per il quadrante nord-est della nostra città, atteso dai cittadini». Così su fb la sindaca di Roma Virginia Raggi. «Resta da ultimare il percorso da via val d'Aosta a via Valdarno: da qui la ciclabile si ricongiungerà a quella già esistente dell'Aniene, in via dei Campi Flegrei. Il tracciato rappresenta un collegamento importante tra il quartiere di Montesacro e il centro città, un percorso di quasi 4 chilometri che rende ancora più bella questa via storica della Capitale. Grazie ai lavori è stato possibile riqualificare e valorizzare l'intera zona. A breve la pista sarà completata: un percorso sicuro e accessibile per tutti coloro che amano la bicicletta», conclude

Giovedì 13 Giugno 2019, 05:01

