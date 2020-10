Oggi venerdì nero: c'è sciopero generale

Venerdì nero per i romani, con lo sciopero di oggi si blocca la città. L'agitazione, indetta dal sindacato Cub, coinvolge le scuole, gli asili e il trasporto pubblico che si fermerà dalle 8.30 alle ore 17.00 e dalle 20 fino a fine corsa. A rischio quindi bus, tram, metropolitane e le ferrovie Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo e Termini-Centocelle. Monta anche la protesta di nidi e scuole dell'infanzia comunali dove il Campidoglio ha previsto che le educatrici e le maestre supplenti possono spostarsi da una sede all'altra, nell'ambito territoriale. Il regolamento di inizio anno, invece, prevedeva gruppi fissi di bambini, maestre e supplenti.

«La mancanza di organico full time e la rotazione delle insegnanti su più scuole mette a grave rischio la sicurezza di tutti - denuncia Francesca Vetrugno, assessore alla scuola del municipio 8 il Comune non torna sui suoi passi. Noi invece continueremo a rispettare le regole di sicurezza nazionali a tutela dei lavoratori e dei nostri piccoli utenti, non facendo spostare le insegnanti». E la protesta va avanti: il 27 ottobre il gruppo Liberare Roma sarà sotto al Campidoglio con le famiglie, i sindacati e il personale della scuola.(S. Uni.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Ottobre 2020, 05:01

