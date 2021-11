Oggi studenti in sciopero Lunedì stop alla Roma Lido

Lorena Loiacono

Tra scioperi e cortei, per Roma arrivano giornate di caos e disagi alla circolazione. Questa mattina è prevista infatti la manifestazione studentesca, con lo sciopero dei ragazzi delle scuole superiori e delle università romane, per la giornata di mobilitazione nazionale: il corteo partirà alle 10 da Piramide e terminerà alle 14 sotto le finestre del ministero dell'istruzione, lungo viale Trastevere su largo Bernardino da Feltre, passando per via Marmorata, via di Porta Portese e via Induno.

Le scuole romane arrivano alla giornata di protesta con una serie di occupazioni che ha visto in prima linea diversi licei romani dal Virgilio al Ripetta, dal Visconti al Tasso. L'adesione potrebbe essere quindi molto alta anche perché gli studenti assicurano che «sarà la protesta principale dell'autunno» per cambiare approccio sui temi giovanili e dell'ambiente.

Atmosfera rovente anche all'università a seguito degli scontri tra studenti e polizia, mercoledì, per il convegno con i ministri nella facoltà di economia. La tensione è quindi alta e la polizia seguirà il corteo lungo tutto il percorso. Domani tornerà anche la manifestazione dei No Green Pass al Circo Massimo, nel pomeriggio: potrebbero arrivare chiusure al traffico e deviazioni su via del Circo Massimo, via dell'Ara Massima di Ercole, via dei Cerchi e piazzale Ugo La Malfa.

E lunedì si ricomincia con lo sciopero Faisa Cisal dei macchinisti della ferrovia Roma Lido: il treno per Ostia, dimezzato dalla chiusure di 5 fermate su 13 perché i treni sono fuori uso, potrebbe subire ritardi e cancellazioni. Già così porta continui disservizi tanto che i pendolari si stanno organizzando per chiedere il rimborso degli abbonamenti.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Novembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA