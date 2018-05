Oggi la Serie A decide se fidarsi o no di Mediapro

Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo le chiacchiere i fatti. Il grande giorno è arrivato. I club di Serie A dovranno decidere se fidarsi ancora degli spagnoli di Mediapro o cercare altre soluzioni. Finora si è parlato di garanzie, ma la garanzia più attesa, la fideiussione bancaria, non è mai stata versata. Si parla di un anticipo di 186 milioni e coperture da parte di assicurazioni economiche per il miliardo promesso.I presidenti dei club hanno la clessidra che sta ultimando l'ennesimo giro. Servono subito soldi freschi, ci sono i bilanci e il mercato è dietro l'angolo. Si va al voto, ma come sempre accade tra i club, si va per ordine sparso. Se l'offerta Mediapro dovesse decadere alla finestra ci sono le soluzioni che vedono in prima fila sia Sky sia la nascita del canale della Lega calcio. (M.Cas.)riproduzione riservata ®