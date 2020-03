Oggi l'interrogatorio del 20enne che ha ucciso la madre

Enrico Chillè

Si terrà questa mattina l'interrogatorio di Valerio Armeni, il ragazzo di neanche vent'anni che nella notte tra sabato e domenica scorsi ha ucciso la madre a coltellate nella loro casa di via James Joyce, al Laurentino 38. Il pm Giovanni Musarò contesta al giovane i reati di omicidio volontario e lesioni, accusa quest'ultima mossa per l'aggressione nei confronti della sorella di 15 anni, che è riuscita a mettersi in salvo scappando nell'appartamento dei vicini.

L'omicidio di Pamela Ferracci, la 46enne impiegata dall'Inps uccisa dal figlio, si era consumato al termine di una lite: il ragazzo aveva afferrato un grosso coltello da cucina, colpendo ripetutamente la madre al torace e al collo, fino a decapitarla. Il giovane aveva poi cercato di colpire anche la sorella minore, che dopo essere rimasta ferita in modo lieve al collo, era riuscita a rifugiarsi in casa dei vicini. Sul posto erano giunti i carabinieri della compagnia Eur, che hanno trovato il ragazzo a torso nudo, ancora sporco di sangue. A pochi metri da lui, il corpo della madre, martoriato dalle coltellate e quasi completamente decapitato. Restano da chiarire i motivi della lite ed è proprio su questo che verterà l'interrogatorio di oggi: gli investigatori hanno ascoltato anche le testimonianze dei vicini, che hanno descritto Valerio come un ragazzo tranquillo e taciturno, segnalando però che quello sfociato nell'omicidio non era il primo litigio con la madre. Pamela Ferracci si era da poco separata dal marito e padre dei due figli e anche questo potrebbe aver influito sia sull'umore di Valerio, sia sulle continue liti. La convivenza forzata a causa della quarantena per l'emergenza coronavirus potrebbe aver accentuato quei contrasti, mentre resta da capire se Valerio soffrisse effettivamente di problemi psichici: da qualche tempo il ragazzo frequentava uno specialista e non è da escludere che nei prossimi giorni venga disposta una perizia psichiatrica.

