Oggi l'annuncio della Giunta: il vicesindaco sarà una donna

Roberto Gualtieri sta limando le ultime caselle della sua giunta, che sarà presentata oggi in Campidoglio. Le ultime indiscrezioni parlano di una riflessione su due nomi ancora in corso.

Dopo un lungo ballottaggio con Marco Leonardi, capo del dipartimento della programmazione economia a Palazzo Chigi, Silvia Scozzese (foto a sinistra) dovrebbe diventare il nuovo assessore al Bilancio, incarico già ricoperto con Ignazio Marino.

Confermatissimi Eugenio Patanè (foto al centro) ai Trasporti, Alessandro Onorato al turismo e ai grandi eventi, Monica Lucarelli al Commercio e Sabrina Alfonsi per la delega su Ambiente, verde e rifiuti. Proprio l'ex presidente del primo Municipio, la Lucarelli e Silvia Scozzese si giocano sul filo di lana il ruolo di vicesindaco. In pole position per la casella di assessore alla Cultura c'è Miguel Gotor (romano doc, ex senatore di area bersaniana, ordinario di Storia Moderna alla'Università di Tor Vergata). Spera di far parte della squadra anche Tobia Zevi, che altrimenti potrebbe diventare il Sindaco della notte. Svetlana Celli (foto a destra) sarà la nuova presidente dell'aula Giulio Cesare. La nuova capogruppo del Partito Democratico sarà invece Valeria Baglio, votata all'unanimità dal gruppo Dem. Il sindaco è intenzionato a lasciare alle opposizioni, oltre alle competenze di prassi (Trasparenza, Vicepresidenze e Consigliere segretario) anche le eventuali commissioni speciali su Giubileo ed Expo. (M.Esp.)



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Novembre 2021, 05:01

