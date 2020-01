Oggi Inter-Cagliari e Napoli-Perugia domani in campo Milan e Juventus

Marco Zorzo

MILANO - Non solo Lazio-Cremonese (alle 18, diretta Rai 2). Oggi la Coppa Italia celebra due altre sfide interessanti degli ottavi di finale (Torino già ai quarti, dopo la vittoria ai rigore sul Genoa, giovedì scorso). Si comincia alle 15 (arbitro Massimi, diretta tv su Rai 2), nel (presunto) deserto del San Paolo, dove il Napoli di Rino Gattuso ospita il Perugia (una delle due superstiti della serie B). Per i partenopei, reduci da due sconfitte consecutive in campionato con Inter (in casa) e Lazio, c'è la necessità di ripartire e dare una svolta a una stagione che si è complicata tremendamente, dopo l'esonero di Carlo Ancelotti e l'arrivo dell'altro ex rossonero Gattuso. Interessante anche Inter-Cagliari (20,45 su Rai 2), con gli isolani vogliosi di mettere in difficoltà la squadra di Conte. Domani altre tre partite, oltre a Milan-Spal e Juve-Udinese, alle 15 al Franchi Fiorentina-Atalanta (arbitro Manganiello) promette scintille, come la sfida andata in onda in campionato a fine settembre e terminata con uno spettacolare 2-2. Tutte i match in diretta tv sulla Rai.

