Oggi in campo anche Argentina e Brasile Under 21: da 2-0 a 2-2 con la Croazia

Massimo Sarti

MILANO - L'Italia Under 21 pareggia 2-2 a Frosinone con la Croazia nell'ultimo test prima dell'esordio negli Europei di casa, il 16 giugno a Bologna contro la Spagna. Azzurrini avanti grazie alle reti al 22' di Bastoni e al 26' di Locatelli, ma raggiunti da un gran gol dell'ex Milan Halilovic al 59' e da Kalaica al 78'. Ancora a secco Cutrone, che si è divorato il 3-2. «Non so come abbiamo fatto a non vincere, per mole di gioco ed occasioni», ha detto il ct Di Biagio.

Oggi altra infornata di partite. Per le qualificazioni ad Euro 2020 in campo anche le avversarie dell'Italia nel gruppo J, con Armenia-Finlandia e Bosnia-Grecia. Tra le altre 5 gare in programma spiccano, nel gruppo F, Malta-Spagna ed il derby scandinavo Norvegia-Svezia.

Amichevole internazionale a Tangeri (ore 20) tra due squadre arrabbiate. L'Argentina, per aver perso malamente 3-1 nell'ultimo match contro il Venezuela al Wanda Metropolitano di Madrid. E l'ospitante Marocco, perché non ci sarà Leo Messi, tornato a Barcellona per un problema al pube. La locale federazione avrebbe chiesto spiegazioni a quella albiceleste, dopo che aveva fatto di tutto per avere la Pulce. Da seguire stasera (20,45) anche il test di Praga tra Repubblica Ceca e Brasile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA