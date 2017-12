OGGI IL VARO. IVA STERILIZZATA, WEB TAX E NUOVO CALENDARIO FISCO

Venerdì 22 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Valanghe di emendamenti, conti sbagliati, coperture ballerine. La manovra di bilancio dopo un iter irto di ostacoli e polemiche ha superato il voto di fiducia alla Camera e avrà oggi l'ok finale di Montecitorio. Al Senato il via libera definitivo è previsto per domani. Le opposizioni hanno concentrato le critiche soprattutto sulla mancanza di risorse finanziarie sufficienti a coprire tutte le misure fatte rientrare nella legge: il buco' oscillerebbe tra i 100 e i 250 milioni di euro e secondo i conti M5S arriva addirittura a quota 290 milioni. E in effetti qualche svista' doveva esserci se ieri all'ora di pranzo il testo è dovuto tornare di corsa in commissione Bilancio. I conti sono a posto - insiste il relatore Francesco Boccia - Il 2018 e il 2019 sono perfetti. L'intervento di correzione dunque riguarda solo il 2020. Anche il governo difende la legge, ricordando che ben 15,7 miliardi su 20 sono stati destinati a bloccare gli aumenti Iva che sarebbero scattati nel 2018. Fra le novità c'è la web tax, che fissa un prelievo del 3% a partire dal gennaio 2019 e non tocca l'e-commerce. Viene riscritto anche il calendario del fisco e delle dichiarazioni. Il termine per la dichiarazione precompilata passa al 23 luglio e quello per la Dichiarazione dei Redditi - il vecchio Unico - al 31 ottobre, insieme con Irap e 770. E' poi stata rinnovata - ma non estesa ai negozi - la cedolare secca sugli affitti agevolati al 10%.(A.Sev.)riproduzione riservata ®