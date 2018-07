Oggi contro una selezione di Auronzo

Mercoledì 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Terzo giorno di preparazione ad Auronzo per la Lazio che oggi alle 17 sarà impegnata nella prima amichevole contro una selezione locale. Inzaghi è pronto a riproporre la difesa a tre e ci sarà il tanto atteso esordio con la maglia biancoceleste di Acerbi, il giocatore scelto come sostituto di De Vrij; nella seduta di stamani andranno in scena le prove generali della formazione che vedremo questo pomeriggio in campo. In grande forma Strakosha che ieri ha esaltato i tifosi con un paio di interventi che gli sono valsi la standing ovation; ancora lavoro differenziato per Luis Alberto che deve recuperare dal problema muscolare patito alla fine dell'ultima stagione. Ieri ospite in ritiro Gianni De Biasi, ex ct dell'Albania, che ha speso parole al miele per Acerbi: «E' arrivato alla Lazio nel momento ideale ha detto a lalaziosiamonoi.it - ha esperienza e non farà rimpiangere la partenza di de Vrij». (E.Sar.)