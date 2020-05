OGGI CONSIGLIO FEDERALE

«Una data certa per la ripartenza del campionato? Ho convocato una riunione il 28 maggio alle 15, con Gravina, Dal Pino e tutte le altre componenti di Federazione e Lega proprio perché credo che noi giovedì prossimo saremo nelle condizioni di avere tutti i dati a disposizione per potere insieme con il governo decidere la data, se e quando ripartirà il campionato. Il 28 maggio è la data per decidere». Così il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Intanto oggi alle 12 a Roma è in programma il Consiglio federale: la data buona per la ripresa del campionato è quella indicata tra il 13 e il 14 giugno.

Mentre l'Uefa ha in progetto quarti a gara secca in Champions ed Europa Leagua, con Final four in Turchia nella massima competizione continentale. Staremo a vedere.(M.Zor.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Maggio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA