OGGI COL BELGIO

ROMA - «Tutti abbiamo il diritto di sognare, e di farlo il più possibile. Quindi vale anche per la nazionale di Panama. Maradona dice che è già incredibile che siamo qui e quindi non dobbiamo chiedere altro? Io dico che l'importante sarà tornare nel nostro paese a testa alta». Così parla Hernan Bolillo Gomez, tecnico che domani comincerà il suo terzo Mondiale. Ma sarà la prima volta di Panama che all'improvviso impazzisce per il calcio. Alle 17 oggi con il favoritissimo Belgio. Sognare non costa nulla.Ieri, intanto, una perla su punizione di Kolarov vale tre punti e consente a una Serbia a corrente alternata di fare bottino pieno su un Costarica ben messo in campo ma inconcludente in attacco. Se a timbrare il successo è stato il romanista Kolarov, a fare la differenza in campo è stato il laziale Milinkovic-Savic.