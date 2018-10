Oggi anteprima al Foro dedicata alle scuole della Capitale

Venerdì 12 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Con l'antipasto dedicato alle scuole prende il via oggi al Foro Italico Tennis & Friends, uno dei più importanti eventi sociali nell'ambito della prevenzione. Dalle 10 alle 18, per tutto il weekend sarà possibile ammirare personaggi dello sport e dello spettacolo darsi battaglia nel torneo di tennis voluto dal prof. Giorgio Meneschinchieri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS. Tanto sport, con oltre 12 federazioni che saranno presenti con i propri stand per dare vita ad attività per grandi e piccoli, ma soprattutto spazio alla prevenzione. Nei 20mila metri quadrati del Villaggio della Salute previste ben 29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, con 400 tra medici e operatori sanitari che eseguiranno gratuitamente visite specialistiche. (D.Pet.)