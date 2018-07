Officina Estate, la stagione degli alberi e delle storie

Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Federica PicciniLaboratori e passeggiate per scoprire il verde in città. Oggi alle 17 (e mercoledì 11 alle 16,30) in compagnia di Enrico Iannuzzi, e delle storie di Rita Bucchi, tutti in marcia per andare alla ricerca delle piante che abitano il parco di Spinaceto e le loro storie. Mappa alla mano i piccoli esploratori (dai 6 ai 13 anni) dovranno essere in grado di riconoscere il pioppo cipressino, il frassino, il bagolaro, il leccio, il tiglio, il pino, l'eucalipto, l'olmo, la robinia e l'albicocco. Poi tutti insieme ad ascoltare le loro storie. Mentre domani alle 16,30, in compagnia di mamma e papà, visita guidata naturalistica e racconti sull'agro romano. Si parte dalla Torre di Perna, nel parco Decima Malafede, per compiere una passeggiata nel tempo, nella natura e nella memoria. Non solo natura però. La seconda edizione di Officina Estate propone infatti per i piccoli partecipanti anche eventi musicali. Domenica, lunedì 9 e martedì 10 dalle 18 alle 19 dai 4 ai 7 anni, e dalle 19 alle 20 dagli 8 ai 13 anni -, in cartellone un laboratorio di percussioni e movimento a cura di DWA Destination West Africa. Accompagnati dal maestro Kabiné Kouyate, coreografo e polistrumentista, i mini musicisti impareranno a suonare gli strumenti tipici della tradizione mandinga.riproduzione riservata ®