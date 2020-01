Odio social: «Immobile ha l'elicottero?» La moglie replica: «Siete dei mostri»

ROMA Un nuovo episodio di odio social, un altro sportivo preso di mira questa volta gli haters hanno attaccato Ciro Immobile via social vittima di un pesante insulto nel giorno della morte di Kobe Bryant, che ha perso la vita in un tragico incidente. «Ma Immobile ce l'ha l'elicottero?», la storia shock su Instagram di un utente che nella sua foto del profilo ha l'immagine di una donna.

La moglie dell'attaccante della Lazio, Jessica, si è sfogata via Instagram commentando quanto accaduto: «Povertà d'animo. Ma dico io, dopo una tragedia del genere, come si possono scrivere certe cose? Per carità, nessuno può piacere a tutti, ma ci sono modi e modi». Lo sfogo poi prosegue: «Qui si parla di ignoranza, cattiveria, qui si tratta di essere mostri! Io ho paura di queste persone, mi fanno pena e tristezza. Ma non state bene per nulla! Ogni giorno che passa rimango sempre più senza parole». (E. Sar.)

Martedì 28 Gennaio 2020, 05:01

