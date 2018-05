Oddi sta con De Vrij: «Se fossi in lui chiederei di giocare»

Mercoledì 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - «Fossi in De Vrij giocherei». Giancarlo Oddi non ha dubbi e al posto dell'olandese domenica sfiderebbe l'Inter. Difensore del primo scudetto della Lazio, l'ex giocatore non vorrebbe trovarsi nei panni di Simone Inzaghi: «Lui è la persona più giusta per fare questa scelta perché lo conosce meglio di tutti ma purtroppo come fai sbagli. Il vero problema è che il difensore è un ruolo difficile da interpretare e se per caso subisci un gol perché il tuo avversario è più bravo, vai poi a spiegare che non potevi intervenire...». Resta una scelta difficile in una gara con troppi interessi: «Per come la vedo io quando uno entra in campo deve solo pensare a fare il massimo com'è capitato a me quando giocavo. Purtroppo in questo caso ci sono degli interessi talmente grandi con una Champions che vale 40 milioni di euro, che è difficile stabilire prima se il giocatore avrà dei sentimenti particolari giocando». Su chi merita la Champions Oddi non ha dubbi: «Nonostante l'occasione persa a Crotone la Lazio deve andarci perché in stagione ha giocato molto meglio dell'Inter. Qualora ci dovesse riuscire potrebbe fare il definitivo salto di qualità, anche se andrebbe rinforzata perché secondo me vale l'Europa che conta solo nell'undici titolare».(E.Sar.)