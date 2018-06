Ocean's 8, nel colpo grosso c'è anche la popstar Rihanna

Lunedì 18 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Michela GrecoBOLOGNA - Il colpo grosso - il furto della multimilionaria collana Cartier - è in pieno svolgimento e la hacker Nine Ball, interpretata dalla popstar Rihanna, si dà lo smalto alle unghie mentre tiene d'occhio le telecamere di sorveglianza e sincronizza i movimenti delle sue colleghe criminali. Arriva Ocean's 8 - spin off della trilogia diretta da Steven Soderbergh - e le doti multitasking tipicamente femminili guadagnano il primo piano di un racconto ad alto tasso di glamour e raggiri. In anteprima al Biografilm Festival di Bologna e in uscita al cinema il 26 luglio, il film diretto da Gary Ross è un prodotto, in purezza, dell'epoca MeToo: alla banda di ladri belli e geniali interpretati, tra gli altri, da George Clooney, Brad Pitt e Matt Damon, si sostituiscono ora otto donne dotate di fascino, carattere e intelligenza strategica. Otto tra le stelle più lucenti del firmamento hollywoodiano, scelte (anche) in base a criteri di diversità: Cate Blanchett, Sandra Bullock, Anne Hathaway, Rihanna, Helena Bonham Carter, Mindy Kaling, Sarah Paulson e Awkwafina.La leader del gruppo è Debbie Ocean (Bullock), sorella del defunto Danny, appena uscita di galera e determinata a impadronirsi del bottino di diamanti da 150 milioni. Lo schema di Ocean's 8 non potrebbe essere più classico: ci sono il colpo da mettere a segno, la banda che viene riunita per eseguirlo, la preparazione del complicatissimo piano (da realizzare durante la serata di gala del Metropolitan Museum di New York) e i colpi di scena, imprescindibili in un film così incastonato nel suo genere. È tutto molto prevedibile, però, e persino un po' noioso prima che le otto entrino finalmente in azione. L'unico vero elemento di novità di Ocean's 8 è la trazione femminile, applicata a una storia talmente standardizzata da risultare polverosa. Nonostante lo scintillio dei vestiti da sera.OCEAN'S 8di Gary Ross