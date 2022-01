Occupazioni, arrivano le prime sospensioni

Sta riprendendo quota l'ondata di proteste studentesche che, prima delle feste di Natale, ha portato all'occupazione di quasi 60 scuole superiori romane. Cresce anche lo scontro tra studenti e dirigenti scolastici. Ieri, nella notte, un raid del movimento La Lupa sotto la sede dell'Ufficio scolastico regionale ha rialzato i toni con fumogeni, striscioni e scritte sui muri perché il direttore Pinneri ha invitato i presidi a prendere provvedimenti contro gli occupanti delle varie scuole, dal Pirelli al Virgilio.

Al liceo Nomentano sono arrivate infatti le prime due sospensioni, per gli unici due ragazzi individuati dalla polizia, e gli studenti dovranno fare una colletta per ripagare i danni dell'occupazione. «Mi dispiace punirne solo due ha spiegato la preside Giulia Orsini - ma non intendo trasformarmi in poliziotta facendo una indagine a scuola. Tra l'altro c'è anche la questione danni che ammontano a circa 200 euro in succursale e diverse migliaia di euro in centrale ed a cui si aggiungono le spese di sanificazione costate in tutto 4 mila euro, duemila per ogni plesso. Resto basita dalla protesta, non sono martiri». (L.Loi.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Gennaio 2022, 05:01

