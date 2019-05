Occhio secco e malattie della retina: le prospettive

VANCOUVER - Al Congresso annuale di oftalmologia (ARVO), appena concluso a Vancouver (Canada), l'azienda Sylentis del Gruppo PharmaMar ha presentato i risultati di due farmaci oftalmici, basati sulla tecnologia di interferenza dell'RNA: tivanisirán per la malattia dell'occhio secco, e SYL1801, per la prevenzione e il trattamento delle malattie della retina come la degenerazione maculare.

In particolare sono stati aggiornati i risultati dello studio clinico HELIX sull'occhio secco, che dimostrano un miglioramento di segni, sintomi e del danno corneale centrale. Buoni anche i risultati nei pazienti con la sindrome di Sjögren. Sylentis è un'azienda leader nella ricerca e sviluppo di farmaci basati sulla tecnologia di interferenza RNAi (RNAi). «Questi risultati supportano il potenziale di tivanisirán nel trattamento dei segni e dei sintomi della secchezza oculare -afferma Ana Isabel Jiménez, COO e direttore R&S di Sylentis- Ci affidiamo alla nostra tecnologia e speriamo che questo farmaco sperimentale possa presto diventare una vera alternativa per il trattamento di milioni di persone affette da secchezza oculare in tutto il mondo».(A.Cap.)

