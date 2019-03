«Occhio alla truffa del braccialetto»

Comandante Maurizio Maggi, 25 vigili in campo e 35 ambulanti arrestati. Un'operazione in grande stile...

«Era necessaria. Abbiamo notato negli ultimi giorno un netto aumento degli ambulanti abusivi e per questo siamo intervenuti massicciamente per scoraggiare questa forma di illegalità. Anche perché sta nascendo un nuovo pericoloso fenomeno».

Cioè?

«La truffa del braccialetto. Abbiamo notato che alcuni venditori, spesso nordafricani, legavano i braccialetti in cotone ai passanti. Inizialmente chiedono solo una mancia, ma quando un turista tira fuori i soldi o glieli sfilano o lo intimoriscono per farsi dare di più».

I sequestri al Colosseo cosa hanno portato?

«Centinaia di borse, foulard, bastoni da selfie e acqua conservata fuori dalle norme igieniche».(F. Pas.)

