OCCHIO AI ROSPI

Probabilmente non troveranno nessuno disposto a baciarli per trasformarli in principi, ma di sicuro hanno qualcuno disposto ad aiutarli ad attraversare la strada. Entrano infatti in fascia protetta i ranocchi dei Castelli romani, dove è partita una vera e propria staffetta di solidarietà per evitare che vengano schiacciati dalle auto in corsa mentre cercano la loro principessa.

Questa infatti è la stagione degli accoppiamenti e i rospi, soprattutto di notte, attraversando la strada alla ricerca di una compagna, restano schiacciati sull'asfalto. Un problema che riguarda soprattutto la Rana agile, la cosiddetta Rana dalmatina, e il Rospo comune meglio noto come Bufo Bufo. La campagna di salvataggio per la migrazione degli anfibi è partita nello scorso week end nella zona dei Pantani della Doganella, in località Vivaro, e le operazioni vengono coordinate dal Centro Studi Naturalistici Arcadia, in collaborazione con il Parco regionale dei Castelli Romani.

Ogni giorno, quindi, vengono posizionate delle barriere temporanee su tratti di strada particolarmente trafficate come Via Tuscolana, Via Pratoni del Vivaro e i tratti tra Monte Ceraso e Monte Fiore, nel comune di Rocca Priora. Proprio nei punti in cui le auto scorrono più velocemente e di notte c'è minore visibilità alla guida. In questo modo i rospetti, cercando un varco nella barriera che costeggia la strada, cadranno dentro alcuni contenitori interrati e, a quel punto, saranno i volontari a raccoglierli e a trasportarli al di là della strada in tutta sicurezza. Il progetto Rospi Doganella è l'unico attivo nella Regione Lazio ed è giunto quest'anno alla IX campagna di conteggio-salvataggio, per salvaguardare gli anfibi della Zona Speciale di Conservazione Cerquone-Doganella, inserita nella Rete europea Natura 2000. L'attività di tutela rientra a tutti gli effetti tra quelle riconosciute a livello nazionale e serve non solo a salvare la vita dei rospetti ma anche a contare gli esemplari pronti all'accoppiamento.

