Occhiali di ogni foggia, un giorno di sconti speciali, assistenza tecnica di alto livello e una buona tazza di caffè. Senza dimenticare la simpatia dello chef Alessandro Borghese.

Oggi taglio del nastro a Milano di Fielmann, azienda tedesca specializzata in ottica e vendita di occhiali. Lo store, ottavo in Lombardia e primo a Milano, è in corso Vercelli 13. In vendita, la collezione Milano creata dal designer Marco Collavo per l'occasione, e i nuovi colori della collezione AB, dedicata ad Alessandro Borghese, testimonial dell'azienda. Fielmann firma propri occhiali e vende anche tutte le marche, sempre con una attenzione particolare a prezzi e qualità. Nello store anche la service station per il check-up degli occhiali e per la detersione con ultrasuoni. E il corner bar Caffettino. Alle 15 ospite Alessandro Borghese. Per festeggiare oggi prezzi pazzi a cominciare dagli occhiali da sole di ogni marca da 9,50 euro. (P.Pas.)

Giovedì 19 Dicembre 2019, 05:01

