Venerdì 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Occhi puntatisu Bresciae SondrioDomenica di voto per 697.695 elettori lombardi. Urne aperte in 103 Comuni, anche se sono solo 12 quelli con più di 15mila abitanti nei quali quindi potrebbe esserci un secondo turno di consultazioni: ballottaggi il 24 giugno. Nella regione le sfide più attese sono in due capoluoghi di provincia dove l'amministrazione uscente è di centrosinistra. Da vedere se le roccaforti reggeranno, dopo la débacle alle politiche. A Brescia il Pd punta a rieleggere Emilio Del Bono, 52 anni. Contro di lui il centrodestra unito - Forza Italia, Lega e FdI - schiera l'azzurra Paola Vilardi, 54 anni. A Sondrio il sindaco uscente, il democratico Alcide Molteni, non si è ricandidato e in campo scende Nicola Giugni, 48 anni. Lo sfidante di centrodestra è Marco Scaramellini, 52 anni, in ascesa nei sondaggi. (G.Obe.)