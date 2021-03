«Occhi più giovani, addio alle borse»

Gli occhi rappresentano certamente il carattere più distintivo ed espressivo del nostro volto e oggi in epoca di mascherine e lockdown rimangono l'unico tratto somatico perfettamente riconoscibile.

Con il trascorrere degli anni o semplicemente per cause genetiche e costituzionali si verificano modificazioni a livello delle palpebre sia inferiori che superiori che invecchiano il nostro sguardo rendendolo spento, stanco e certamente meno piacevole. Borse occhiaie e pelle in eccesso sono gli inestetismi che più frequentemente possono presentarsi e scopriamo con il Dr Francesco Madonna Terracina,chirurgo plastico a Roma. Quali tecniche sono utili e consigliabili per migliorare lo sguardo.

«La soluzione ideale è la blefaroplastica che è l'intervento in grado di eliminare le borse/rigonfiamenti della palpebra inferiore oltre che la cute in eccesso presente invece sulla palpebra superiore. Sono procedure chirurgiche molto richieste e praticate con risultati ottimi ed esiti cicatriziali pressoché invisibili grazie alla eccellente qualità di cicatrizzazione di queste strutture anatomiche».

È un intervento doloroso?

La procedura dura 45-60 minuti e si svolge senza alcun dolore in Day- surgery in anestesia locale con una leggera sedazione.

E i tempi di ripresa sono lunghi?

I tempi di ripresa sono rapidi e a parte alcuni lividi che andranno via con il passare dei giorni,è un intervento molto ben tollerato e di grande soddisfazione.

