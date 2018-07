OBIETTIVO CAMPIDOGLIO

Martedì 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Michela GrecoROMA «Dobbiamo agire in centro a Roma, basta Ostia. Dobbiamo spaventare la borghesia». Questo si dicono Numero 8, Spadino, Cinaglia e Monaschi riuniti in una terra di nessuno, fuori da ogni giurisdizione, fatta di cemento e desolazione. Nella realtà Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara, Filippo Nigro e Claudia Gerini, protagonisti di questa scena dell'episodio 7 della seconda stagione di Suburra La serie, si trovano nel sito della Vela di Calatrava a Tor Vergata, una sorta di monumento all'incompiutezza, e lì si scambiano parole decisive. I nuovi otto episodi (in arrivo a inizio 2019) della serie Netflix dedicata agli intrecci tra potere, chiesa e malavita nella Capitale segnano infatti per i suoi eroi un salto di qualità. Còlti, ieri, nel pieno delle riprese che durano 24 settimane e si svolgono anche a Ostia, Montecitorio, Palazzo Spada e via della Conciliazione regista e attori hanno accennato alcuni sviluppi di un racconto che rispecchia, e spesso anticipa, la realtà. E non certo nei suoi lati migliori.«La seconda stagione inizia tre mesi dopo la fine della precedente spiega Andrea Molaioli, regista di 5 degli 8 episodi (i restanti tre sono affidati a Piero Messina) e si svolge nei 15 giorni che passano tra il primo e il secondo turno delle elezioni del sindaco di Roma. Se nella prima stagione i protagonisti cercavano di affrancarsi dalla famiglia e diventare adulti, qui hanno l'ambizione di rafforzare la posizione conquistata e alzano la posta in gioco». Stavolta, spiegano, tra le tre declinazioni del potere sarà la politica a prevalere: «È lei che stabilisce il calendario degli eventi ed è attorno all'esito elettorale che si muovono i personaggi», sottolinea Molaioli. Inoltre è il politico capitolino Cinaglia (Nigro) il nuovo ago della bilancia. Il gioco di rimbalzo tra la finzione di Suburra e i fatti di cronaca, già fortissimo nella prima serie, diventa se possibile ancora più eclatante.«In questa nuova stagione il mio personaggio dice Claudia Gerini, interprete di una donna che si muove in ambienti ecclesiastici grazie alle porte aperte in Vaticano gestisce una onlus e con essa il remunerativo business degli immigrati, visto come un pozzo di possibilità». Un tema incandescente: «Mi sento immersa nell'attualità commenta infatti l'attrice raccontiamo drammaticamente una parte della vita di Roma e questo mi fa sentire ancora più forte la responsabilità del ruolo».riproduzione riservata ®