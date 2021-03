Obiettivo 672 iniezioni al giorno in ogni palestra

Palestre, palazzetti, parcheggi di supermercati, unità mobili. Aperti dodici ore non stop. Da aprile bisogna correre, cambiare marcia e accelerare forte per la vaccinazione di massa.

Con l'arrivo massiccio delle dosi - si arriverà a 50 milioni totali da qui a fine giugno - non ci saranno più scuse. Per questo motivo i tecnici del Governo presenteranno oggi alle Regioni un documento sulle linee di indirizzo organizzativo e strutturale dei punti vaccinali territoriali straordinari (Pvts). Nel documento, tra gli obiettivi c'è «quello di individuare i requisiti minimi essenziali, sia generali che specifici per tipologia, che caratterizzano i punti vaccinali territoriali straordinari», come ad esempio le dimensioni della struttura. All'interno, «dall'ingresso alla vaccinazione eseguita», è prevista una permanenza di circa 10 minuti. Un ritmo di 672 vaccinazioni al giorno nei punti più grandi - che potenzialmente potrebbero raggiungere anche quota 700-750 - dove sono previste 8 linee di somministrazione.

Il documento è definito «non vincolante» e ha lo scopo di «suggerire un modello organizzativo e funzionale omogeneo», che «possa essere di riferimento per l'incremento della capacità vaccinale sul territorio». Le strutture sono distinte a seconda del numero di personale impiegato, linee vaccinali e spazio: maggiori, minori e mobili.

IL BOLLETTINO. Sul fronte dei contagi il bollettino di ieri ha registrato 21.267 casi positivi su 363.767 tamponi, con la settimana in corso in calo rispetto alla precedente. Sono invece ancora molti i decessi: 460 ieri e 1397 negli ultimi tre giorni. Stabili i ricoveri in area non critica con il saldo tra entrate e uscita che segna un +10, sempre in aumento invece in terapia intensiva con un +42 e 300 nuovi ingressi in un giorno.(S.Pie.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Marzo 2021, 05:02

