O REY RICOVERATO A SAN PAOLO

La leggenda del calcio mondiale Pelé è stato operato all'ospedale Albert Einstein di San Paolo per sospetto tumore al colon. Lo rende noto l'ospedale stesso. «Il tumore è stato identificato durante gli esami cardiovascolari di laboratorio di routine e il materiale è stato inviato al laboratorio per l'analisi istologica».

«Affronterò questa partita con il sorriso sulle labbra, tanto ottimismo e gioia di vivere, circondato dall'amore della mia famiglia e dei miei amici»: così sui suoi profili social Pelè dopo l'operazione per l'asportazione di un sospetto tumore. «Amici miei, grazie mille per i gentili messaggi - scrive su Instagram - Ringrazio Dio perchè mi sento bene e per aver permesso al Dr. Fábio e al Dr. Miguel di prendersi cura della mia salute».

