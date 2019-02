Lunedì 4 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

O come Ospiti. Almeno due a serata, aveva promesso Baglioni. Sicuri Andrea Bocelli con il figlio Matteo, Eros Ramazzotti, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, Giorgia, Elisa, Antonello Venditti, Alessandra Amoroso, Luciano Ligabue e l'insolita coppia, Pippo Baudo e Fabio Rovazzi.P come Premio della Critica che dall'82 è il riconoscimento della sala stampa a una canzone in gara. Tra i concorrenti di quest'anno chi ne ha ricevuti di più è Patty Pravo, a quota tre con Per una bambola, E dimmi che non vuoi morire, e l'ultimo nel 2016, Cieli immensi.Q come quota. Quella del rap, assicurata dalle presenze di Ghemon, Lauro, Shade. Perché del rap oramai neanche il Festival di Sanremo può fare a meno.R come Rai. Grande sforzo e ottimi risultati: 5% in più di intrioiti pubblicitari rispetto al 2018. Speriamo anche gli ascolti.S come sei. Ovvero il numero esiguo di donne in gara. Forse mai così basso.T come talent. C'è Enrico Nigiotti che ne ha fatti due - Amici nel 2009 e X Factor nel 2017 - , Federica Carta (Amici 2017), Einar e Irama di Amici, Mahmood (X Factor 2012).U come ultima volta per Claudio Baglioni come direttore artistico. In Rai lo hanno già detto: non sarà confermato per l'anno prossimo.V come vincitori. Secondo i bookmaker i più quotati di quest'anno sarebbero Irama, Il Volo e Ultimo. Ad avere vinto più edizioni nella storia del Festival sono Claudio Villa e Domenico Modugno (4). Seguiti da Iva Zanicchi (3).Z come Zen Circus che con Motta ed Ex-Otago assicurano la quota indie o pseudo tale.