Nzonzi, addio Nazionale Deschamps lo mette fuori

ROMA - La crisi con la Roma si paga pure in Nazionale. Lo sa bene Steven Nzonzi che ha perso la Francia, con la quale si è laureato campione nel mondo appena 8 mesi fa, a causa delle opache prestazioni in giallorosso. Il ct Deschamps lo ha escluso dai convocati in vista del doppio impegno della Francia contro Moldavia e Islanda, in programma rispettivamente il 22 e il 25 marzo, preferendogli Ndombele del Lione. Un duro colpo per l'ex centrocampista del Siviglia che Ranieri proverà a rigenerare in queste settimane. Il suo futuro resta comunque in bilico. Monchi potrebbe portarlo all'Arsenal dove Nzonzi andrebbe di corsa visto che a Londra vive pure suo figlio insieme all'ex moglie del calciatore. E il suo posto nella Roma, secondo i tabloid inglesi, potrebbe essere preso da un ex pupillo di Ranieri. Quel Drinkwater ex Leicester che al Chelsea di Sarri sta trovando pochissimo spazio. Lo sguardo della Roma sul mercato tuttavia resta fisso sull'Italia tanto che si sono intensificati in questi i giorni i contatti con Cagliari e Brescia per Cragno e Tonali.

