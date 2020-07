NUOVO RECORD MONDIALE

Vittime al minimo storico dall'inizio dell'emergenza Covid in Italia. Nelle ultime 24 ore sono decedute 3 persone positive al coronavirus. Non succedeva dallo scorso febbraio. È quanto emerge dai dati pubblicati dal Ministero della Salute: secondo l'ultimo bollettino il numero complessivo dei morti sarebbe di 35.045. Dopo alcuni giorni di lenta crescita sono scesi i casi totali di contagio: 219 (sabato erano stati 249) per un totale di 244.434.

Intanto è record di nuovi contagi a livello mondiale: 260mila in 24 ore. Secondo l'Oms, il più forte incremento in un giorno da inizio dell'epidemia. E il bilancio globale delle vittime sale di 7.360 unità. Preoccupa la Spagna: le zone più colpite sono Aragona e Catalogna. Negli Usa Trump annuncia la svolta anticovid: eventi elettorali solo in teleconferenza.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Luglio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA