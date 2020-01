NUOVO PROTOCOLLO

Nico Riva

All'emergenza crescente delle stragi di giovani sulle strade italiane, il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese offre «una risposta immediata e concreta per migliorare la sicurezza della circolazione stradale». Ieri mattina, la titolare del dicastero e Antonio Decaro, presidente dell'Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), hanno siglato un protocollo che ha come obiettivo impedire il verificarsi di tali tragedie.

L'accordo prevede che anche gli agenti della Polizia Municipale vengano arruolati per i servizi della Stradale. Il ministro ha poi invitato i prefetti a mappare i luoghi più a rischio incidenti entro il 20 gennaio. I firmatari hanno infine sottolineato la necessità di rafforzare la prevenzione con campagne di sensibilizzazione sui rischi della guida sotto effetto di alcol e droga, con la distribuzione di etilometri e mettendo in sicurezza le aree di collegamento con i locali. Si parte dalle 14 città metropolitane e dai capoluoghi che possono organizzare i servizi. Progressivamente si aggiungeranno gli altri centri urbani, a partire da quelli con più di 100.000 abitanti.

Venerdì 10 Gennaio 2020, 05:01

